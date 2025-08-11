Muere el actor Juan Carlos Ramírez, reconocido por producciones como “Rosario Tijeras” y “El último rey”

Por CNN en Español

Falleció el actor Juan Carlos Ramírez, según informó el sábado la cuenta oficial de Instagram de la agencia de talentos I Am This.

La publicación fue acompañada de una foto del artista y el mensaje: “Tu calidez, pasión y compromiso lo llevaremos en el corazón”.

La empresa compartió además una imagen de un evento póstumo, en la que agradecieron a nombre de la familia del actor y escribieron que Ramirez había fallecido días atrás debido a un aneurisma cerebral, aunque no especificaron la fecha exacta del deceso. CNN se ha comunicado con la empresa de representación artística para obtener más comentarios.

De igual forma, la cuenta de Instagram de la agencia de modelaje mexicana Class Modelos compartió una imagen este domingo en la que lamentó la partida de Juan Carlos Ramírez.

De acuerdo con IMDB, Ramírez contaba con unas 20 producciones en su carrera, entre las que destacan su papel de Chivo en 16 episodios de “Rosario Tijeras”, así como el personaje de Luis Fer en la producción “El último rey” de 2022, que retrató la vida del cantante mexicano Vicente Fernández.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.