Las 5 cosas que debes saber este 11 de agosto: Trump y Putin, Gaza, avión de Qatar y homenaje a Diogo Jota

Trump intensifica la ofensiva contra jueces federales. La Casa Blanca no descarta la presencia de Zelensky en Alaska cuando se reúnan Trump y Putin. Familias de rehenes convocan protesta en Israel. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Comunidades de inmigrantes en EE.UU. usan Waze, redes sociales y foros para alertar sobre operativos de ICE en medio de la campaña de deportaciones del Gobierno de Trump. Activistas defienden estas advertencias como un acto de supervivencia, mientras autoridades las ven como obstrucción.

Seis meses después del inicio del segundo mandato, el Gobierno de Trump mantiene un inédito choque contra el poder judicial federal, desacatando órdenes, demandando a jueces y cuestionando su autoridad, en una confrontación que varios magistrados advierten podría derivar en una crisis constitucional.

El presidente Donald Trump y su par ruso, Vladimir Putin, se reunirán el viernes en Alaska, lo que generó inquietud en líderes europeos que piden un alto el fuego y la inclusión de Kyiv en las negociaciones. La Casa Blanca no descarta un encuentro posterior con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

Familias de rehenes israelíes y de soldados caídos están convocando a una protesta nacional el próximo domingo para rechazar la decisión del gabinete de seguridad de ampliar la guerra y tomar el control de la ciudad de Gaza.

El Departamento de Estado de Estados Unidos realizó un cambio en sus directrices para aplicantes de visas de no inmigrantes en México: las personas menores de 14 años y las mayores de 79 tendrán que acudir de manera presencial a una entrevista consular para obtener el visado.

Tras las inundaciones en Texas se descubrieron las huellas de un dinosaurio carnívoro similar a:

A. Tyrannosaurus rex

B. Allosaurus

C. Acrocanthosaurus

D. Torvosaurus

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Trump dice que el avión de Qatar podría estar listo para usarse como Air Force One en 6 meses. Los expertos son escépticos

Trump dijo el mes pasado que el avión donado por Qatar podría estar listo como Air Force One en febrero de 2026, antes de la retrasada entrega de dos Boeing presidenciales. Sin embargo, exfuncionarios de Defensa y analistas de aviación expresan un profundo escepticismo sobre es ese cronograma.

¿Por qué Japón sigue atascado con máquinas de fax y sellos de tinta?

Japón solía ser un gigante tecnológico, pero arrastra un fuerte retraso digital, aún dependiente de fax y sellos hanko. La pandemia impulsó la creación de la Agencia Digital para modernizar el país, que podría alcanzar a Occidente en 5 a 10 años.

Un verano de secuelas y remakes: “Fantastic Four”, “Superman” y “Lilo & Stitch” entre los éxitos de taquilla

Los éxitos de verano en Hollywood han sido dominados por remakes, secuelas y franquicias, con Lilo & Stitch, Mission: Impossible y nuevos Superman y Fantastic Four liderando una taquilla impulsada por nostalgia y marcas conocidas.

15

Las intensas lluvias registradas este domingo causaron afectaciones en varias zonas de la Ciudad de México, por lo que las autoridades locales activaron múltiples niveles de alerta en 15 de las 16 alcaldías.

“¿Pueden decirnos cómo murió, dónde y por qué?”.

Lo dijo Mohamed Salah, delantero egipcio del Liverpool, al criticar a la UEFA por no mencionar las circunstancias de la muerte del exfutbolista palestino Suleiman Al-Obeid, quien según la Asociación Palestina de Fútbol murió en un ataque israelí contra civiles en el sur de Gaza.

La ternura de la panda Xin Xin cautiva a los visitantes del Zoológico de Chapultepec

La panda más longeva fuera de China, que sobrevive en cautiverio, tiene 35 años y vive en el Zoológico de Chapultepec en la Ciudad de México. Se llama Xin Xin y se ha vuelto un atractivo que reúne a miles diariamente. Valeria León nos cuenta su historia.

🧠 La respuesta del quiz: C. Tras las inundaciones en Texas Hill Country se hallaron huellas de dinosaurios carnívoros similares al Acrocanthosaurus, un bípedo de unos 11 metros de largo que vivió hace unos 110 millones de años, según paleontólogos de la Universidad de Texas en Austin.

