La policía arrestó a un sujeto que atropelló a dos adolescentes en Calimesa

Lina Robles

La policía arrestó a un sujeto que el viernes pasado a las 3:30 de la tarde manejaba su carro y atropello dos adolescentes muy cerca de donde se unen el freeway 10 y el 60.

Gracias a una excelente investigación el sábado el individuo fue identificado y capturado, mientras que las víctimas fueron hospitalizadas, uno de las cuales ya fue dada de alta y la otra persona sigue recuperándose.

En los próximos días el individuo de 47 años estará en la corte para que escuche los cargos que enfrenta.