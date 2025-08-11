La Alianza de Fútbol llega a Salinas por primera vez, en un torneo lleno de oportunidades

Sandra Iveth Santos

SALINAS, Calif., (KMUV-TV)— El Complejo de Fútbol de Salinas acoge por primera vez un torneo nacional. El recinto dará la bienvenida al torneo Alianza este fin de semana.

El fútbol toma la delantera en Salinas. El torneo Alianza de Fútbol se establece por primera vez en este lugar tras años de trabajo para crear una red con los responsables del complejo de fútbol local.

“Esta es una gran oportunidad para nuestros talentos locales, que a menudo no han tenido la oportunidad de mostrarse. Antes tenían que viajar fuera de su ciudad natal para poder actuar delante de sus propias familias,” dijo Jonathan De Anda, director general del Complejo Regional de Fútbol de Salinas.

De Anda agrega que este hito histórico pone a Salinas en el mapa, en cuanto a llamar la atención nacional sobre el talento que se cosecha en esta región.

Salinas es una de las ocho localidades seleccionadas este año, junto con grandes ciudades como Los Ángeles, Dallas y Chicago.

El torneo Alianza se celebraba anteriormente en Morgan Hill, lo que obligaba a los equipos locales a desplazarse. Ahora lo tienen en su propio terreno.

“Ahora nos trasladamos a Salinas porque tiene sentido. La inversión que están realizando en este complejo va a ser increíble y muy, muy significativa,” afirma Omar Luis Velasco, director ejecutivo de Alianza de Fútbol. “Como parte del cambio y del crecimiento que Alianza está tratando de lograr, la asociación con el Complejo Regional de Fútbol de Salinas es perfecta para ambos.”

Más de 120 equipos participan en 4 torneos durante 2 días, desde niños de 9 años hasta adultos.

Algunos equipos viajaron desde Reno, Nevada, para competir en el torneo Allianza. Sin embargo, gracias a la ventaja de jugar en casa, un equipo local de Salinas logró llevarse el título juvenil.

“Nunca habíamos jugado un cinco contra cinco. Es la primera vez que lo hacemos, y la categoría de edad era 2016, pero veo que la mayoría eran de 2015,” dice el entrenador Raúl Vargas, del Atlético de Salinas. “Para mí, es una gran, gran satisfacción que me dan los chicos porque se esfuerzan mucho. Conseguir la victoria significa mucho para mí.”

Raúl entrena a su equipo juvenil en el complejo de fútbol, por lo que poder participar contra otros grandes talentos era la exposición necesaria para su equipo.

“Todo el mundo tiene la oportunidad de venir aquí al más alto nivel y luchar por el honor de ser llamado campeón,” añade Omar Luis Velasco. “Así que niños de siete años, nueve, ocho años, nueve años, hasta sub-19 y adultos también, y hombres y mujeres, todas esas categorías abiertas también están aquí.”

El equipo adulto Oiaxiro Morelia de Gilroy se llevó a casa el cheque de 10 000 dólares por ganar la categoría de la Copa Alianza para adultos. En la categoría sub-23, el Madrid de Sunnyvale se llevó los 5000 dólares. Para los jóvenes que están aquí hoy, muchos ojeadores de nivel profesional están buscando talentos potenciales.

Tanto el personal de Alianza como el del Complejo Regional de Fútbol de Salinas comparten sus esperanzas de que este sea el primero de muchos torneos aquí en Salinas. A continuación, el equipo Alianza se dirigirá a El Paso, Texas.