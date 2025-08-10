Un verano de secuelas y remakes: “Fantastic Four”, “Superman” y “Lilo & Stitch” entre los éxitos de taquilla

Por Auzinea Bacon, CNN

Muchos de los éxitos de verano de Hollywood comparten una fórmula común, sin importar el género: son remakes, secuelas o parte de una franquicia.

La estrategia ha funcionado en su mayoría, ya que la taquilla doméstica ha logrado recuperarse efectivamente tras un lento primer trimestre, recaudando US$ 3.260 millones desde el primer viernes de mayo, cuando Comscore —la empresa que recopila datos de venta de boletos— comienza a rastrear la temporada de verano.

El verano arrancó con un fin de semana de Memorial Day récord gracias al remake en acción real de Disney de “Lilo & Stitch” y la octava entrega de “Mission: Impossible”, con algunos analistas de la industria apodando al dúo como “Stitchpossible”. “Mission: Impossible – The Final Reckoning” recaudó casi US$ 200 millones en la taquilla doméstica, pero “Lilo & Stitch” ha sido la estrella de la temporada, al acumular más de US$ 421 millones en Estados Unidos y más de US$ 1.000 millones a nivel global.

Los estudios tienen una larga historia retomando películas de acción y cintas para niños, pero incluso comedias de hace décadas fueron reinventadas como secuelas este verano, a pesar de que el género no ha tenido buenos resultados en taquilla en los últimos años. “The Naked Gun” de Paramount (US$ 33 millones), lanzada más de 31 años después de la última entrega de la franquicia, debutó en el puesto número 3 en la taquilla el 1 de agosto. La comedia fantástica de Disney, “Freakier Friday”, debutó este fin de semana en el segundo lugar de la taquilla doméstica (US$ 29 millones), casi 22 años después del éxito original, “Freaky Friday”.

Shawn Robbins, director de análisis en Fandango y fundador de Box Office Theory, dijo que Disney es un ejemplo claro de un estudio que utiliza la nostalgia de los últimos 30 años para atraer al público.

“Eso es algo natural, considerando dónde se encuentra ahora el público joven que va al cine, combinado con los millennials que ya formaron sus propias familias”, dijo, y agregó que los revivals están pensados para “las generaciones más jóvenes que están creciendo”.

Paul Dergarabedian, analista sénior de Comscore, señaló que la mayoría de los éxitos del verano han sido películas no originales. Este tipo de cintas son particularmente efectivas para los estudios que “prefieren jugar a lo seguro” cuando buscan atraer a las familias, que constituyen el grueso del público en esta temporada y suelen preferir ver películas de franquicias ya conocidas.

Las películas de superhéroes, por su parte, siguen siendo una gran atracción para quienes buscan efectos especiales en la pantalla grande, incluso cuando esos superhéroes no habían atraído grandes multitudes anteriormente. “Fantastic Four”, de Disney y Marvel, recaudó US$ 230 millones en EE.UU., mientras que el remake de “Superman”, de Warner Bros. Pictures y DC Studios, recaudó US$ 331 millones, marcando nuevas eras para ambas franquicias.

“Las secuelas y los remakes tienen muchas ventajas naturales: ya cuentan con reconocimiento e interés previos, que es lo que impulsa la asistencia al cine”, dijo David A. Gross, quien publica el boletín informativo FranchiseRe sobre la industria cinematográfica.

Dergarabedian destacó que Warner Bros. Pictures continuará con esta tendencia con “The Conjuring: Last Rites” a inicios de septiembre.

No todos los éxitos taquilleros del verano han sido reciclajes de obras anteriores. De hecho, la película número uno de este fin de semana fue una cinta original que se benefició de su género popular.

“Weapons”, una película de terror y misterio distribuida por Warner Bros. Pictures, lideró la taquilla con un estreno de US$ 42,5 millones, según Comscore. “Weapons” sigue el éxito de otra película original de terror del mismo estudio, que se estrenó en abril y se mantuvo durante el verano: “Sinners”, de Ryan Coogler, que recaudó US$ 270 millones en el país.

“Al público le encanta el terror, y le encanta el terror original”, dijo Dergarabedian.

Warner Bros. Pictures también apuntó al mercado internacional con el drama automovilístico “F1”, que logró una muy respetable recaudación de US$ 179 millones en Estados Unidos, pero sorprendentes US$ 385 millones a nivel internacional.

“Es un mensaje contundente para Hollywood de que vale la pena arriesgarse más con películas como ‘Sinners’, ‘Weapons’ y ‘F1’”, dijo Robbins. “Está claro que hay hambre de películas originales”.

Gross opinó que “F1” y “Sinners” son películas que podrían regresar a la cartelera “de alguna forma”, aunque Coogler ha dicho que no hay planes para una secuela.

“Este verano fue una mezcla perfecta de películas originales que probaron suerte, y, por supuesto, una gran cantidad de remakes, secuelas y propiedad intelectual conocida”, señaló Dergarabedian. “Todo se combinó y funcionó”.

Sin embargo, Hollywood también tuvo su cuota de remakes, secuelas y nuevas entregas de franquicias que no lograron atraer al gran público este verano.

“Ballerina”, un spin-off de la franquicia John Wick, recaudó US$ 58 millones en Estados Unidos, mientras que “Karate Kid: Legends” (US$ 52,5 millones) y “M3GAN 2.0” (US$ 24,1 millones) quedaron por debajo de lo esperado, según Robbins. Añadió que “I Know What You Did Last Summer” (US$ 31,4 millones) tuvo un desempeño modesto, aunque eso “no sorprendió mucho” porque le faltó un “gancho atractivo para la audiencia actual”.

“(El verano) ha sido una montaña rusa en muchos sentidos”, dijo, y añadió que las predicciones para la temporada fueron más difíciles porque estuvo “repleta de franquicias”.

