Trump traslada los retratos de Obama y de los Bush a una escalera oculta

El retrato oficial del expresidente de EE.UU. Barack Obama, que solía ser una pieza central en la entrada de la Casa Blanca, fue trasladado a una ubicación mucho menos destacada, lo que subraya las tensiones de años entre los presidentes 44 y 47 de Estados Unidos.

Los retratos de otros predecesores recientes, el exmandatario George W. Bush y su padre, George H. W. Bush, con quienes el presidente Donald Trump ha mantenido una relación conflictiva, también han sido reubicados.

Trump ordenó al personal trasladar el retrato de Obama a la parte superior de la gran escalera, según dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto, donde ahora quedará fuera de la vista de los miles de visitantes que recorren la Casa Blanca cada día. Una de las fuentes agregó que los retratos de ambos Bush también están ahora en la zona de la escalera.

Varias fuentes han señalado que el presidente está directamente involucrado en casi todo lo que se refiere a la estética de la Casa Blanca, sea grande o pequeño.

CNN obtuvo una foto del retrato de Obama colgado en la parte superior de la escalera, en una esquina, en el descanso de la entrada a la residencia privada. Esa zona está fuertemente restringida a miembros de la familia presidencial, agentes del Servicio Secreto de EE.UU. y un número limitado de empleados de la Casa Blanca y de la residencia ejecutiva. Está completamente fuera de la vista de cualquier visitante que espere ver la pintura fotorrealista de Robert McCurdy del expresidente, confirmó una fuente familiarizada con el asunto.

No es la primera vez que el retrato de Obama es reubicado. En abril, el retrato fue trasladado al otro lado del gran vestíbulo de la Casa Blanca y reemplazado por una pintura de una escena icónica de Trump sobreviviendo a un intento de asesinato en Butler, Pensilvania.

El protocolo y la tradición de la Casa Blanca establecen que los retratos de los presidentes estadounidenses más recientes deben ocupar el lugar más destacado, en la entrada de la mansión ejecutiva, visibles para los invitados en eventos oficiales y para los visitantes en los recorridos.

El retrato del expresidente Joe Biden aún no ha sido completado.

Estas maniobras con los retratos marcan el más reciente desaire de Trump hacia un rival político percibido.

Esto ocurre mientras las tensiones entre Trump y Obama se han intensificado en los últimos meses. Trump acusó recientemente a Obama y a miembros de su administración de traición durante las elecciones de 2016, lo que provocó una inusual declaración de su predecesor, cuya oficina calificó las acusaciones de “escandalosas”, “extrañas” y “un débil intento de distracción”.

La secretaria de Justicia de Trump, Pamela Bondi, ordenó posteriormente a los fiscales iniciar una investigación de jurado investigador sobre las acusaciones de que altos funcionarios de la administración Obama fabricaron información sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016.

También han existido tensiones de larga data entre Trump y la familia Bush. El presidente Bush padre, fallecido en 2018, calificó a Trump de “fanfarrón” en una biografía y votó por Hillary Clinton en las elecciones de 2016. George W. Bush, a quien Trump ha calificado de presidente “fracasado y poco inspirador”, y la ex primera dama Laura Bush, asistieron a la investidura presidencial de 2025, pero no al almuerzo posterior a la ceremonia.

CNN contactó a la Casa Blanca y a la Asociación Histórica de la Casa Blanca para obtener comentarios. Un portavoz de la oficina del expresidente Obama declinó hacer declaraciones.

Durante su primer mandato, Trump reemplazó los retratos de Bill Clinton y George W. Bush en el gran vestíbulo, eligiendo en su lugar destacar a William McKinley y Theodore Roosevelt.

Financiada de forma privada por la Asociación Histórica de la Casa Blanca, la tradición formal del retrato presidencial surgió a principios de la década de 1960 bajo la primera dama Jacqueline Kennedy, según la excuradora de la Casa Blanca Betty Monkman. Antes de eso, existía una política relativamente “desordenada”, dijo Monkman en un podcast de 2017 para la asociación, con retratos financiados por el Congreso, encargados por amigos o por el propio presidente.

En la era moderna de los retratos de la Casa Blanca, los presidentes y primeras damas han invitado a sus predecesores, exempleados, amigos y familiares a las ceremonias de develación.

“Es un gesto de generosidad por parte del presidente y la primera dama invitar a todas estas personas de una administración saliente”, dijo Monkman, recordando una ceremonia durante el gobierno de Johnson para la develación del retrato de Eleanor Roosevelt.

