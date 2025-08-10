Liverpool rindió homenaje a Diogo Jota en la final de la Community Shield que perdió contra el Crystal Palace

Por Issy Ronald

El Liverpool rindió un emotivo homenaje a su difunto delantero Diogo Jota durante la Community Shield este domingo, con un sonoro aplauso que se escuchó a los 20 minutos de juego (en honor a la camiseta 20 que usaba Jota) y que coincidió con el gol del defensor de los Reds Jeremie Frimpong.

El Liverpool finalmente perdió su enfrentamiento contra el Crystal Palace en la tanda de penales en el estadio de Wembley, en lo que fue su primer encuentro oficial desde la muerte del futbolista portugués y su hermano.

Antes del partido, los Reds tenían la intención de guardar un minuto de silencio en memoria de los dos hermanos que fallecieron el 3 de julio después de que su automóvil se saliera de la carretera tras reventarse un neumático y posteriormente se incendiara en la madrugada.

Sin embargo, mientras los jugadores se alineaban, se escucharon algunos abucheos y gritos de la multitud, por lo demás, silenciosa, lo que significó que el momento se interrumpió.

Antes del partido también, el ícono del Liverpool Ian Rush, el copropietario del Crystal Palace Steve Parish y la presidenta de la FA Debbie Hewitt depositaron ofrendas florales junto al campo mientras los seguidores del Liverpool cantaban el himno del club “You’ll Never Walk Alone”.

Pero fue durante el minuto 20 que llegó el homenaje más apropiado. Frimpong recogió el pase bombeado de Dominik Szoboszlai y picó el balón hacia el segundo palo, por encima de las manos extendidas del portero Dean Henderson y hacia la red para anotar a los 20 minutos y 20 segundos de juego.

Eso le dio al Liverpool una ventaja momentánea de 2-1 después de que el Palace hubiera empatado tras el gol de Hugo Ekitiké en el minuto cuatro. El Palace volvió a empatar en el minuto 77 a través de Ismaila Sarr y el partido terminó 2-2.

Los penales carecieron de la calidad que se mostró durante los 90 minutos, y el Crystal Palace finalmente ganó la tanda 3-2 y alzó de nuevo un título este año.

El portero del Palace, Dean Henderson, fue la estrella en los penales para los Eagles y atajó dos del Liverpool, con Mohamed Salah también disparando por encima desde los 12 metros.

A lo largo de su pretemporada, el Liverpool ha recordado a Jota quien, a sus 28 años, todavía estaba en la cúspide de su carrera y era un jugador clave para los Reds.

El club retiró su camiseta número 20 en todos sus equipos y depositó ofrendas florales en su memoria durante su primer partido de pretemporada contra el Preston North End el mes pasado.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.