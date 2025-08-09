“Los de Aquí, los de Allá y Nosotros”: una obra que une el arte y la comunidad en San Luis

Michelle Leal

SAN LUIS, Ariz. (T3) – Una nueva producción teatral local está dando de qué hablar en la frontera. Se trata de “Los de Aquí, los de Allá y Nosotros”, una obra escrita y producida por talento de la región que busca no solo contar historias de vida en la frontera, sino también apoyar a la juventud local.

La puesta en escena, producida por Mario Hernández del medio independiente Yuma Times y dirigida por Pedro Osuna, fue creada sin presupuesto, pero con el respaldo de artistas y voluntarios que comparten una misma meta: impulsar un movimiento cultural en San Luis, Arizona.

“Surgió de la necesidad que hay en este lugar de traer eventos culturales, sobre todo obras de teatro en español. Existen obras en inglés, pero no en español, y pues más que nada es para empezar un movimiento de cultura en el área,” explicó Mario Hernández, productor de la obra.

Más allá de su mensaje social, esta iniciativa tiene un propósito comunitario. A través de una colaboración con el Comité de Bien Estar, parte de lo recaudado con la venta de boletos será destinado al grupo juvenil Actívate, una organización local que realiza actividades y colectas para beneficiar a niños, estudiantes y adultos mayores.

“Es un grupo de personas voluntarias que hacen servicio social en la comunidad. Hacen diferentes eventos para beneficiar a niños, a estudiantes, y a personas de la tercera edad,” señaló Martina López, coordinadora de eventos del Comité de Bien Estar.

López también subrayó la importancia de apoyar proyectos como este, que promueven el arte en una región donde el acceso a eventos culturales en español es limitado.

“Me gustó la idea, y comparto con ellos la misma filosofía de traer el arte y la cultura aquí a San Luis,” agregó.

El estreno de “Los de Aquí, los de Allá y Nosotros” será el jueves 7 de agosto a las 7:00 p.m. en las instalaciones del Comité de Bien Estar. El 50% de lo recaudado será donado directamente al grupo Actívate para que continúen sus actividades a beneficio de la comunidad.

“Es muy importante que asistan para que miren qué está pasando en cuestiones de cultura aquí en la región. Y también para apoyar al grupo Actívate del Comité de Bienestar, que es una causa muy bonita que vamos a estar ayudando,” finalizó Hernández.

Una noche de arte, comunidad y reflexión sobre lo que significa crecer y vivir en la frontera. Mañana, el escenario será suyo.