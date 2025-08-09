Estudiante de Somerton diseña el primer sello oficial de la Corte Municipal

Michelle Leal

SOMERTON, Ariz. (T3) – La Corte Municipal de Somerton cuenta por primera vez en su historia con un sello oficial, y su diseño fue creado por una estudiante local de secundaria.

Naylea López Fimbres, alumna de Somerton High School, fue reconocida por el concilio de la ciudad el pasado 5 de agosto por su trabajo, que ahora formará parte de todos los documentos oficiales de la corte.

Durante la reunión, la jueza Edna Lugo presentó el diseño ante los miembros del concilio, explicando su significado y resaltando el talento de la joven. Posteriormente, el alcalde Gerardo Anaya entregó a López Fimbres un certificado de reconocimiento en nombre de la ciudad.

La iniciativa surgió de una colaboración entre la Corte Municipal y Somerton High School, en la que estudiantes de Historia de Estados Unidos presentaron propuestas para el nuevo sello. Finalmente, el diseño de Naylea fue el elegido. Un representante de la ciudad explicó que este cambio busca dar identidad propia a la corte y reforzar la participación comunitaria.

El sello incorpora elementos simbólicos como los rayos y la estrella de la bandera de Arizona, representando los días soleados; el color verde, alusivo a las raíces agrícolas de Somerton; una rama de olivo, como símbolo de paz; y una balanza, en representación de la justicia.

“Me sorprendí mucho, no me lo esperaba para nada, y aun después de que mi maestra me dio la noticia, no podía creer que fuera real”, comentó la joven diseñadora, quien espera que su obra inspire a otros estudiantes a participar en proyectos que impacten a la comunidad.

A partir de ahora, este sello se convertirá en un emblema permanente de la Corte Municipal de Somerton, marcando un momento histórico para la ciudad y resaltando el papel de la juventud en la vida cívica local.