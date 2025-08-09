Ecuador confirma la muerte de 12 bebés en un hospital público de Guayaquil. Señala “causas multifactoriales”

Por Ana María Cañizares, CNN en Español

El Ministerio de Salud de Ecuador confirmó este sábado que 12 bebés recién nacidos han muerto en el Hospital Universitario de Guayaquil, administrado por el Gobierno, debido a lo que llamó “causas multifactoriales”.

El Ministerio no aclaró el período en el que ocurrieron los fallecimientos. CNN está buscando conseguir detalles del caso.

Según un comunicado del hospital público, la institución activó una alerta epidemiológica para recabar información y concluyó que los fallecimientos se han derivado de un estado clínico complicado de los bebés, debido a “su nacimiento prematuro o muy prematuro”.

El Hospital Universitario de Guayaquil agregó que los informes médicos indican que dos de las muertes pueden atribuirse a una infección por “Klebsiella Pneumoniae productora de carbapanemasa”.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, estas bacterias productoras de carbapenemasa “son un grupo emergente de bacilos gramnegativos altamente resistentes a los fármacos que causan infecciones asociadas con una morbilidad y mortalidad significativas”.

El ministro de Salud, Jimmy Martin, informó que ha ordenado la renuncia del gerente del hospital, desplegar un equipo de especialistas en el lugar para que inicie un proceso de investigación y brindar atención psicológica a los padres de los bebés fallecidos.

“La vida de nuestros niños está por encima de todo y de todos (…) Quiero solidarizarme con las familias de quienes perdieron a sus recién nacidos y comprometerme a que esto, en la medida en que sea prevenible, no vuelva a ocurrir”, señaló Martin en X.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuestionó la actuación del Ministerio de Salud en este caso. Dijo que el país “está destrozado” pues, afirma, no existen insumos suficientes en el sistema de salud público.

“Como alcalde de Guayaquil, como padre de familia me siento conmovido por el fallecimiento de niños en un hospital estatal. Les ruego señores médicos informarnos cuántas cánulas faltan para comprarlas inmediatamente. Solucionamos sin problema. De corazón. Esto es demasiado doloroso. No debe repetirse”, advirtió.

El Hospital Universitario de Guayaquil indicó que garantiza el cumplimiento de protocolos y negó que la muerte de los bebés se deba a una contaminación en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

“Desvirtuamos las versiones que circulan en redes sociales sobre la reutilización de insumos médicos. Exhortamos a los ciudadanos a informarse por fuentes oficiales”, dijo.

Agregó que ha activado protocolos para la reubicación de los recién nacidos, la desinfección de la unidad de cuidados intensivos, el procesamiento de muestras, el fortalecimiento de medidas de bioseguridad y la búsqueda de posibles nuevos casos.

La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional convocó para el martes a las autoridades de Salud, de la Fiscalía y del Hospital Universitario de Guayaquil para que respondan por el fallecimiento de los bebés.

