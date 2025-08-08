Skip to Content
Ocho personas desplazadas tras incendio que daña dos unidades en complejo de apartamentos en Indio

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Un incendio en un complejo de apartamentos en Indio la madrugada del viernes dejó a ocho personas desplazadas tras causar graves daños en dos unidades.

Los equipos de CAL FIRE acudieron al incendio de dos alarmas en los apartamentos Smoketree Polo Club, ubicados en la cuadra 81800 de la Avenida 48, cerca de la calle Monroe en Indio, poco antes de las 5:00 p.m.

Al llegar, los bomberos encontraron humo visible desde el primer y segundo piso de uno de los edificios del complejo.

El jefe del batallón de CAL FIRE, Michael Whitaker, indicó que los equipos realizaron un ataque agresivo y lograron aislar el incendio en una unidad, mientras que otra sufrió daños por el incendio.

Whitaker agregó que no hubo heridos y que la causa del incendio se encuentra bajo investigación.

