Mujer muere atropellada en accidente de tránsito en Yucca Valley

Luis Medina

YUCCA VALLEY, Calif. (KUNA) – Una mujer de 37 años falleció en un accidente de tránsito el miércoles por la noche en Yucca Valley, informaron las autoridades.

El accidente se reportó poco antes de las 10:45 a. m. en la intersección de Twentynine Palms Highway y Prescott Avenue.

Los agentes acudieron a la escena tras un accidente con un peatón. Al llegar al lugar, encontraron a una mujer, identificada como Carmen Yolanda Barker, residente de San Bernardino, inconsciente en la carretera.

Baker fue declarada muerta.

Las autoridades informaron que el conductor del vehículo permaneció en el lugar y cooperó durante toda la investigación. Las investigaciones preliminares revelaron que el accidente de tránsito no parece ser de naturaleza criminal.

La investigación continúa. Cualquier persona que tenga información relacionada con la investigación debe comunicarse con la Estación de Morongo Basin del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino al (760)366-4175. Si desea mantener el anonimato, puede contactar a We-Tip al 1-800-78-CRIME (27463) o visitar wetip.com.