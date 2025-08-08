Alemania detiene exportaciones de armas a Israel tras anuncio sobre la expansión de la guerra en Gaza

Por Claudia Otto, Christian Edwards y Catherine Nicholls, CNN

Alemania no aprobará ninguna exportación de equipo militar que pueda ser utilizado por Israel en Gaza, anunció este viernes el canciller Friedrich Merz.

“El gobierno alemán no aprobará ninguna exportación de equipo militar que pueda ser utilizado en Gaza hasta nuevo aviso”, dijo Merz.

Israel tiene el “derecho a defenderse” contra Hamas, afirmó Merz, y agregó que el “desarme de Hamas es esencial”.

“En opinión del gobierno alemán, la acción militar aún más dura emprendida por el ejército israelí en Gaza, que fue decidida anoche por el gabinete israelí, hace cada vez más difícil ver cómo se van a lograr estos objetivos”, señaló.

Entre 2020 y 2024, Alemania fue el segundo mayor proveedor de armas a Israel, y sus exportaciones representaron el 33 % del total de las armas compradas por Israel, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo.

Durante décadas, Alemania ha apoyado firmemente a Israel: su oscura historia de persecución judía durante el nazismo ha determinado su actual política de apoyo prácticamente incondicional.

Y tras los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023, el apoyo político y militar alemán a Israel fue reafirmado por el entonces canciller Olaf Scholz.

Sin embargo, en mayo de 2025 el flamante canciller Friedrich Merz hizo declaraciones que pusieron el apoyo de Alemania a Israel en la mira.

“Estamos consternados por el destino de la población civil y su terrible sufrimiento” en Gaza, declaró el canciller durante una visita a Turku, Finlandia, en ese momento. Entonces, Mertz cuestionó las acciones actuales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza.

Esa actitud por parte de la máxima autoridad alemana es particularmente llamativa debido a la histórica postura de Alemania con relación a Israel, vinculada a una teoría conocida como “razón de Estado” o interés nacional. La conexión entre la razón de Estado e Israel fue establecida por la entonces canciller Angela Merkel en 2008.

Merkel declaró ante el parlamento israelí, o Knéset, que “la responsabilidad histórica de Alemania forma parte del interés nacional (staatsraison, en alemán) de mi país”. “Esto significa que, para mí, como canciller alemana, la seguridad de Israel nunca será negociable”, dijo.

Scholz utilizó palabras similares tras los atentados del 7 de octubre, en los que combatientes de Hamas mataron a más de 1.200 personas en el sur de Israel y secuestraron a otras 250.

En el caso de Merz, y pese a sus críticas del mes de mayo, se apuró a decir que no abandonaba por completo la idea de la staatraison. “La seguridad y la existencia de Israel son, como llevamos diciendo desde hace muchos años y décadas, parte de la razón de Estado de Alemania”, aclaró.

Con información de Sebastian Shukla, de CNN.