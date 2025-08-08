Alcalde de Nogales, México, dice que EE.UU. revocó su visa

Por Verónica Calderón, CNN en Español

Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora, dijo este jueves que el Gobierno de Estados Unidos canceló su visa. En un mensaje transmitido en su cuenta de Facebook, Gim señaló que la decisión responde a “un proceso administrativo” y dijo que no se le ha “calificado de nada indebido”.

“Mantengo la tranquilidad y la conciencia en paz”, indicó.

Un vocero del Departamento de Estado dijo a CNN que no tiene comentarios al respecto, debido a la confidencialidad del registro de visa.

Nogales, que comparte frontera con Arizona, fue señalada como uno de los principales puntos de tránsito de fentanilo traficado por el cartel de Sinaloa, de acuerdo con el reporte de Evaluación de Amenazas de la DEA de 2024.

En mayo de este año, el Gobierno de EE.UU. revocó las visas de la gobernadora de Baja California (también estado fronterizo con Estados Unidos), Marina del Pilar Ávila, y de su esposo, Carlos Torres.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.