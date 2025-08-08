1000 personas sin electricidad en Pinyon Pines y Mountain Center durante la recuperación del incendio de Rosa

Kailey Diaz

PINYON PINES, Calif. (KUNA) – A pesar de la mejora en la contención durante el quinto día del incendio Rosa, para muchos en la zona de evacuación, la vida está lejos de ser normal. A lo largo de Pinyon Drive, cerca de Mountain Center, la atención se ha desplazado de la lucha contra las llamas a la restauración del suministro eléctrico… lo que supone un desafío difícil en sí mismo.

Aproximadamente mil clientes siguen sin electricidad, según Kevin Short, director general de Anza Electric Cooperative.

“En este momento son aproximadamente 500 servicios, así que unas mil personas,” explicó Short. “Debido a los daños que hemos sufrido en nuestra línea al trasladarnos a Anza, no podemos mantener esta zona en este momento,” explicó Short.

Los equipos han traído camiones con enormes generadores de gasolina para mantener algunas luces encendidas, recargándolos cada ocho horas hasta que se puedan hacer reparaciones permanentes.

Short estima que la reparación completa llevará “otros cuatro o cinco días,” y se espera que la energía normal regrese en algún momento de la próxima semana.

Por mientras, los trabajadores se apresuran para mantener los generadores en funcionamiento y avanzar con las reparaciones, todo mientras enfrentan una ola de calor intenso.

Pullara vive en Mountain Center y dice que la espera se está haciendo insoportable. “Es terrible. Estresante,” dijo. “Esperemos que hoy o mañana vuelva la luz y podamos volver a la normalidad,” explicó. “Nuestros animales están… desplazados y es difícil manejar la situación.”

Pullara se ha estado quedando en una casa más abajo de la colina con seis animales después de quedarse sin electricidad, mientras también cuida a un vecino de quien su perro murió en el incendio.

A pesar de la frustración, Short afirma que la coordinación entre la cooperativa, las agencias del condado y Cal Fire ha funcionado muy bien.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los bomberos… y a todos los que trabajan en el condado y a todos nuestros miembros aquí en la colina,” dijo Short.

El incendio Rosa ahora sigue 40% de contenido.

Aunque se ha permitido regresar a algunos residentes de las zonas bajo alerta de evacuación, las órdenes de evacuación siguen vigentes para otros.

Declaración de Shane Reichardt, del Departamento de Gestión de Emergencias del Condado.

“Las órdenes de evacuación son cierres legales de una zona debido al peligro inmediato que corren todas las personas que se encuentran en ella. No recomendamos a nadie que se quede atrás y, debido al peligro, no podemos ayudar a los residentes que hayan decidido ignorar una orden de evacuación.

Las órdenes de evacuación se emiten porque es demasiado peligroso que los residentes permanezcan en esa zona.”

Información complementaria:

Las órdenes de evacuación se emiten porque las viviendas pueden incendiarse, pero también porque, debido al incendio, los daños en las carreteras y en las infraestructuras pueden impedir que los servicios de emergencia lleguen de forma rápida y segura a las personas que decidan quedarse en caso de emergencia (emergencias médicas, etc.).

Los residentes que ignoren las órdenes de evacuación probablemente se quedarán sin electricidad y/o agua durante días, los servicios telefónicos pueden verse interrumpidos, las rutas de evacuación desde sus hogares pueden quedar cortadas por postes eléctricos/telefónicos y/o árboles caídos, y las propias carreteras pueden resultar dañadas o destruidas. Aunque el incendio haya pasado por algunas zonas, los equipos se desplazan rápidamente para sustituir las barreras de seguridad, restaurar las infraestructuras críticas y extinguir los focos de incendio. Estos equipos pueden estar trabajando y/o bloqueando las carreteras.

Cuando se evacuan zonas, el Departamento de Gestión de Emergencias colabora rápidamente con departamentos del condado como el DPSS y los Servicios de Animales, junto con la Cruz Roja, para establecer refugios. Se establecen simultáneamente refugios para animales, a fin de garantizar que las mascotas y el ganado también tengan un lugar seguro donde refugiarse del peligro. En nuestros refugios trabajamos para garantizar que se satisfagan las necesidades de los residentes proporcionándoles comida, agua, ropa y servicios médicos y de salud conductual básicos. Por ejemplo, si alguien ha sido evacuado sin sus medicamentos o dispositivos médicos duraderos, hay enfermeras de salud pública disponibles para garantizar que los evacuados tengan cubiertas sus necesidades básicas mientras están lejos de sus hogares.

Las alertas de evacuación también son avisos importantes que indican que pueden emitirse órdenes de evacuación, y cualquier persona que necesite más tiempo para evacuar, así como aquellas que tengan animales, deben considerar la posibilidad de marcharse cuando se emitan las alertas de evacuación.

Si alguien siente que su vida está en peligro inmediato y no puede evacuar por sí mismo, debe llamar al 9-1-1. Si alguien necesita ayuda para evacuar a sus animales, puede llamar al Departamento de Servicios Animales al (951) 358-7387. Dentro del condado de Riverside, los residentes también pueden llamar al 2-1-1 para preguntas sobre otros servicios que puedan estar disponibles.