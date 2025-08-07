Trump reconfiguró el sistema de comercio global y apenas comienza

Análisis de Phil Mattingly

El presidente de EE.UU. Donald Trump ha reconfigurado el sistema de comercio global y apenas está comenzando.

El régimen arancelario “recíproco” de Trump entró en vigor justo después de la medianoche, solidificando el nuevo orden mundial impulsado por la aspiración de Trump, de larga data y a menudo puesta en duda, de reorientar siete décadas de comercio global.

Pero los días previos a este momento ofrecen una visión de un presidente quien, según asesores que le dicen a CNN, está cada vez más envalentonado, seguro e inflexible en su creencia de que su uso sin precedentes de aranceles para, bueno, casi todo, no ha tenido ningún inconveniente.

Es una opinión que ejecutivos corporativos, líderes extranjeros y demasiados economistas disputarían acaloradamente, citando una serie de señales de advertencia en los datos económicos subyacentes, las llamadas de ganancias y las maniobras geopolíticas. Trump no se doblega y está listo para expandir agresivamente su huella en un nuevo sistema global de comercio en las próximas semanas.

“Los aranceles son su navaja suiza; no hay una sola cosa que llegue a su escritorio que no pueda resolverse con su utilidad”, dijo a CNN un alto funcionario de la administración. “Creo que la experiencia de los últimos meses ha demostrado que ese enfoque es correcto, y probablemente convirtió la navaja suiza en una motosierra suiza”.

Los aranceles recíprocos de Trump ya están en vigor, al igual que los marcos comerciales bilaterales cargados de aranceles con países que representan aproximadamente el 60 % del producto interno bruto mundial. Los aranceles para los sectores del acero, aluminio, cobre, automóviles y autopartes también están activos.

Los crecientes gravámenes sectoriales sobre semiconductores, productos farmacéuticos, madera, minerales críticos, aeronaves, polisilicio y camiones están en proceso y se implementarán en las próximas semanas.

Las fechas exactas parecen depender casi por completo de Trump y sus equipos comerciales. ¿Las tasas reales para esos aranceles sectoriales? Lo mismo, pero según todos los indicios, solo aumentan semanalmente con Trump estableciendo recientemente el nivel para chips y semiconductores en “aproximadamente el 100 %” y amenazando con hasta el 250 % para productos farmacéuticos.

El funcionario transmitió la observación sobre el uso polivalente de aranceles de Trump, pero “con esteroides”, aproximadamente al mismo tiempo que la presidenta suiza, quien se había apresurado a Washington en un último esfuerzo por evitar la creciente nueva tasa arancelaria de Trump sobre su país, partía de la capital el miércoles sin un acuerdo en mano. Fue una coincidencia bastante pintoresca, si bien reveladora.

Varios líderes mundiales y sus equipos comerciales se apresuraron a cerrar acuerdos para aliviar las nuevas tasas, pero fueron rechazados. Líderes empresariales o sus representantes en Washington, altamente remunerados, insistieron en que había claras oportunidades para asegurar exenciones y excepciones, pero han descubierto que no habría un camino fácil.

“Trump siempre está escuchando, siempre aceptando ofertas”, dijo un cabildero.

“Pero el precio de ayer no es el precio de hoy, según mi percepción de las cosas; quiere grandes cifras, grandes compromisos, grandes demostraciones de éxito”.

Cientos de miles de millones de dólares en promesas corporativas y compromisos de inversión han servido como los elementos más codiciados por Trump en el marco comercial bilateral, dicen los funcionarios. Trump ha citado específicamente esos compromisos como una forma en que los países podrían “amortizar” las tasas arancelarias amenazadas.

Los asesores de Trump han formulado planes para utilizar esos compromisos para reforzar las debilidades y vulnerabilidades de la cadena de suministro de EE.UU.

La estructura, aunque todavía es un trabajo en progreso y está sujeta a cierta disputa entre EE.UU. y sus contrapartes, sirve como un vehículo innovador y ciertamente sin precedentes para abordar las preocupaciones de seguridad nacional en industrias y productos clave, según los funcionarios.

La visión de Trump sobre los compromisos de inversión se enmarca de una manera algo diferente.

“Si nos fijamos en Japón, recibiremos US$ 550.000 millones, y eso es como un bono por firmar que obtendría un jugador de béisbol. Dan un bono por firmar de un millón de dólares, o US$ 2 millones o US$ 20 millones, o lo que sea que den hoy”, dijo Trump esta semana en CNBC. “Así que obtuve un bono por firmar de Japón de US$ 550.000 millones. Ese es nuestro dinero. Es nuestro dinero para invertir, como queramos”.

En otras palabras, Trump quiere exactamente lo que Tim Cook, director ejecutivo de Apple, proporcionó en la Oficina Oval el miércoles con el anuncio de un nuevo compromiso de invertir US$ 100.000 millones en empleos y proveedores estadounidenses. La estatuilla personalizada de cristal y oro de 24 quilates que Cook desveló teatralmente en medio del anuncio tampoco estuvo de más.

Trump, solo unas horas antes de que él y Cook aparecieran juntos en la Oficina Oval, impuso aranceles del 25 % a la India por sus compras de energía rusa. Ese gravamen, si entrara en vigor en tres semanas, elevaría los aranceles estadounidenses sobre todas las importaciones de la India al 50 %, uno de los niveles más altos a nivel mundial.

La razón subyacente de la escalada de Trump, a pesar del pretexto de privar a la máquina de guerra de Putin de un flujo de efectivo significativo, fue la negativa de la India a eliminar casi todos sus aranceles a los productores estadounidenses, dijeron varios funcionarios a CNN.

Los aranceles punitivos sobre la India, donde Apple tiene una importante presencia manufacturera, parecerían ser un problema importante para un CEO como Cook.

No obstante, los funcionarios de la Casa Blanca dejaron claro que, a corto plazo, las exenciones existentes sobre productos tecnológicos específicos significaban que Apple no sufriría un golpe a corto plazo.

Trump, en un anuncio inesperado durante el evento, dejó claro que esas exenciones también se mantendrían a largo plazo.

“Vamos a imponer un arancel muy grande a los chips y semiconductores, pero la buena noticia para empresas como Apple es que, si están construyendo en Estados Unidos, o se han comprometido a construir, sin duda, se han comprometido a construir en Estados Unidos, no habrá ningún cargo”, dijo Trump.

No faltan preguntas sobre la forma final de los billones en compromisos de inversión descritos en las promesas corporativas y los marcos comerciales con contrapartes extranjeras.

Hay un importante trabajo técnico y legal por delante en los marcos bilaterales, que en muchos casos fueron revisados y reformados por la propia mano de Trump en reuniones en la Oficina Oval y ahora están sujetos a cierta disputa en las capitales extranjeras.

Pero los asesores de Trump apenas parecen preocupados por su capacidad para finalizar los términos en los próximos meses.

“El método para obligar a los países y a las empresas de estos países a cumplir sus compromisos es, por supuesto, los aranceles”, dijo el alto funcionario de la administración.

