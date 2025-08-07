Sin muertes en Imperial a causa del calor

Carolina Garcia

El Centro, California (t3).- Durante esta semana, se han reportado las más altas temperaturas de todo el verano, incluso esto generó que una alerta se emitiera no solo para los habitantes de Imperial, sino también para los residentes de Mexicali, ya que se podrían superar los 118 grados.

El departamento de Salud de Imperial, no reporta fallecimientos, hasta este momento relacionados a las altas temperaturas, si se han registrado atenciones médicas a causa del calor, donde una persona ha sufrido golpe de calor.

A diferencia de la frontera estadounidense, en Mexicali, suman cuatro fallecimientos a causa de las altas temperaturas, sin embargo esta es una cifra menos comparado con las 47 víctimas mortales del calor que se reportaron durante el verano del 2024.

En ambas fronteras, la implementación de “cool centers” y “puntos de hidratación” ha sido una estrategia para evitar víctimas fatales.