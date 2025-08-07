Las 5 cosas que debes saber este 7 de agosto: Kristi Noem, aranceles, Alligator Alcatraz

Por CNN en Español

Trump dice que tiene la intención de reunirse con Putin. Los países latinoamericanos que crecerán más (y menos) económicamente en 2025. ¿Qué hace EE.UU. con el dinero de los aranceles? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., combina giras oficiales por América Latina con puestas en escena mediáticas. Con atuendos de vaquera, agente o militar, refuerza la narrativa de Trump, pero enfrenta críticas por priorizar su imagen. Análisis.

Trump tiene razón: el Gobierno estadounidense recaudó casi US$ 30.000 millones en ingresos arancelarios en julio, según el Departamento del Tesoro. Esto representa un aumento del 242 % en los ingresos arancelarios en comparación con julio de 2024. ¿Qué está haciendo exactamente el Gobierno con todo este dinero? Trump ha propuesto una combinación de dos opciones: pagar la deuda multimillonaria y enviar “cheques de reembolso arancelario” a los estadounidenses.

Las nuevas sanciones contra Rusia entrarán en vigor el viernes, según informó la Casa Blanca, a pesar de que el presidente Donald Trump elogió la reunión entre el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el presidente Vladimir Putin como “muy productiva”, y se mostró dispuesto a reunirse con el líder ruso la próxima semana.

Lo que para Carlos González se suponía iba a ser una visita familiar en Florida para reunirse con su hermano y sobrellevar el duelo por la muerte de su madre terminó convirtiéndose en traslados constantes por una red de centros de detención de inmigración antes de llegar al polémico “Alligator Alcatraz”.

Las cerezas se están pudriendo en los árboles de los huertos de Ian Chandler. Deberían haber sido recogidas hace un par de semanas, pero los recolectores de este granjero de Oregon son en su mayoría latinos y las redadas de ICE han causado una drástica disminución de la mano de obra este año. Esta situación se repite en todo EE.UU.

China solía multar a las parejas por tener demasiados hijos. Ahora no puede pagarles lo suficiente

La semana pasada, en un último esfuerzo para impulsar las decaídas tasas de natalidad, China anunció que ofrecerá a los padres un subsidio anual de 3.600 yuanes (US$ 500) por cada hijo hasta los tres años, con vigencia retroactiva a partir del 1 de enero.

Estos son los países latinoamericanos que crecerán más (y menos) económicamente en 2025, según la Cepal

Los países de América Latina que liderarán el crecimiento económico este año son Argentina (5 %), Panamá (4,2 %), Paraguay (4 %), República Dominicana (3,7 %), Guatemala (3,6 %) y Costa Rica (3,5 %), según el informe presentado este martes. Conoce aquí los países más rezagados.

Un “problema tecnológico” retrasó vuelos de United Airlines

United Airlines detuvo la salida de sus vuelos principales la noche de este miércoles debido a un “problema tecnológico”, informó la aerolínea a CNN. El problema, que causó retrasos en cerca de 30 % de los vuelos, se resolvió alrededor de las 10:00 p.m., hora de Miami.

138 personas

El Ministerio de Salud de Gaza reportó el miércoles el mayor número de muertes en varias semanas por las acciones de Israel: 138 en 24 horas. Cinco murieron a causa del hambre, elevando a 193 el total de víctimas por inanición y desnutrición. Entre los fallecidos se contabilizan 96 niños.

“Rechazamos la comparación del proceso legislativo de El Salvador, basado en la democracia y constitucionalmente sólido, con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región”

— El Gobierno de Estados Unidos dijo que rechaza comparar el proceso legislativo en El Salvador que habilitó la reelección sin restricciones y despeja el camino a nuevos mandatos del presidente Nayib Bukele con “regímenes dictatoriales ilegítimos”.

La Gran Barrera de Coral en crisis: blanqueamiento masivo y récord

La Gran Barrera de Coral sufre el mayor blanqueamiento masivo de su historia, afectando sus tres regiones. El ecosistema ha experimentado una dramática disminución de su cobertura coralina. El reporte de Reuters revela la crítica situación del arrecife, expuesto al estrés térmico.

