La inmigración lleva a España a un nuevo máximo de población, impulsada por colombianos y venezolanos

Por CNN en Español

La población residente en España aumentó en 119.811 personas en el segundo trimestre del 2025, con un incremento de inmigrantes, y llegó a 49.315.949 habitantes hasta el 1 de julio, el máximo registrado de la serie histórica, según reportó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

“El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó”, indicó el informe del INE.

El número de extranjeros aumentó en 95.277 personas durante el trimestre y llegó a los 7.050.174.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes en este período fueron la colombiana (con 36.100 llegadas a España), la marroquí (25.000) y la venezolana (21.600), reportó el INE. Además, Perú figura en el quinto lugar, con 16.700 llegadas.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo en julio a CNN que su país necesita inmigrantes para mantener el ritmo de crecimiento y que su Gobierno apuesta por una migración ordenada, legal y respetuosa con los derechos de los inmigrantes.

Los colombianos también encabezan la lista de emigrantes, con 9.800 salidas, seguidos de los españoles (9.700) y los marroquíes (9.200).

Por su parte, la población de nacionalidad española aumentó en 24.534 gracias a procesos de adquisición de nacionalidad, mientras que el número de personas nacidas en España disminuyó en 18.120.

En términos anuales, el crecimiento de la población estimado preliminarmente fue de 508.475 personas.

Las comunidades de Valencia, Cataluña y Madrid suman casi el 62 % de los nuevos habitantes de España en los últimos 12 meses y más del 55 % de las 601.905 personas nacidas en el extranjero asentadas en territorio español en ese período.

La Comunidad de Madrid es un destino que ha atraído a miles de latinoamericanos en las últimas dos décadas como un destino donde buscar nuevas oportunidades. La población pasó de los 85.237 latinos en 1999 a 1.068.536 contabilizados hasta 2024, según datos publicados por el INE.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de EFE