Esto es lo que podría suceder si Trump lleva a la Guardia Nacional a Washington

El presidente Donald Trump reavivó esta semana su amenaza de que el gobierno federal tomará el control y “gobernará” Washington, después de que un exempleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental fuera agredido en un intento de robo de auto.

Tras esos comentarios, CNN informó que el Gobierno de Trump está haciendo planes para aumentar la presencia de las fuerzas federales del orden y desplegar la Guardia Nacional en Washington. Oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Guardia Nacional, junto con agentes locales del Departamento de Seguridad Nacional, serán parte de la presencia federal del orden, dijo una fuente a CNN.

Pero los expertos dicen que Trump no puede federalizar unilateralmente Washington, y que llamar a efectivos federales a la ciudad sería inusual, especialmente porque el distrito no parece estar sufriendo un aumento significativo en la delincuencia.

El Congreso de Estados Unidos tiene autoridad y supervisión sobre Washington. Pero cedió parte de ese poder cuando aprobó la Ley de Autonomía en 1973, otorgando parte de su capacidad de gobernar la ciudad a entidades del gobierno local, incluyendo al alcalde y al concejo municipal.

Trump dijo esta semana que iba a “considerar” revocar esa autonomía, diciendo: “los abogados ya lo están estudiando”.

Pero tal acto requeriría una votación del Congreso, dijo Jill Hasday, profesora de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota.

“Para eliminar completamente el control local sobre Washington, el Congreso tendría que derogar la Ley de Autonomía. Así que, si lo que el presidente tiene en mente es el control federal completo sobre Washington, en otras palabras, sin posibilidades ni margen para el control local, eso requeriría derogar la Ley de Autonomía”, dijo Hasday.

Los 2.700 soldados y aviadores de la Guardia Nacional de Washington solo responden al presidente, a diferencia de sus homólogos en otros estados.

Trump dijo a los periodistas esta semana que está considerando “traer a la Guardia Nacional, tal vez muy rápido, también”.

William Banks, profesor emérito de administración pública y asuntos internacionales en la Universidad de Syracuse, dijo que el mando de Trump sobre los elementos de la guardia en el distrito facilita su participación en el cumplimiento de la ley “en nombre del gobierno”, lo que normalmente requeriría la solicitud de un gobernador.

“Por ley, el presidente es el comandante de la Guardia de Washington. En todos los demás lugares, en todos los demás estados, es el gobernador. Aquí, es el presidente”, dijo Banks.

Cuando Trump invocó una ley poco utilizada para federalizar la Guardia Nacional en respuesta a las protestas en Los Ángeles a principios de este año, expertos dijeron a CNN que los militares no podían hacer arrestos a menos que Trump invocara la Ley de Insurrección.

Claire Finkelstein, profesora de derecho Algernon Biddle y profesora de filosofía en la Universidad de Pensilvania, dijo que la Guardia Nacional debería dejar todo lo relacionado con el cumplimiento de la ley a la policía.

Banks dijo que cualquier autoridad nacional en Washington “tendría los mismos límites en su autoridad que los que tendrían en cualquier otro lugar”.

“Tienen que respetar los derechos constitucionales de las personas, así que no pueden intimidar, no pueden registrar ni confiscar sin una sospecha razonable de conducta delictiva”, dijo. “No pueden apuntar a individuos en función de sus creencias políticas o de su expresión política”.

La idea de militares federales patrullando Washington podría evocar en los residentes recuerdos de 2020, cuando Trump llamó a una gran cantidad de autoridades federales para responder a las protestas originadas por el asesinato de George Floyd a manos de la policía.

La condición de la ciudad como distrito, y no como estado, permite al presidente, y a su vez al gobierno federal, mayor margen para dirigir militares y una gama de autoridades federales.

La respuesta a las protestas incluyó personal de la Guardia Nacional, FBI e ICE, junto con el Servicio Secreto, la Policía de Parques, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Administración de Control de Drogas, el Servicio de Alguaciles de EE.UU., la Oficina de Prisiones, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el Servicio Federal de Protección y la Administración de Seguridad en el Transporte.

La presencia de autoridades federales desató críticas de funcionarios de Washington y resultó en una serie de imágenes de autoridades vestidas con uniformes militares patrullando las calles del centro de la ciudad.

Hasday dijo que otra razón por la que la medida no tendría precedentes es porque “no está claro que Washington esté, de hecho, atravesando una crisis de seguridad pública”. Aunque hay crimen violento en Washington, al igual que en todas partes, Hasday dijo que no ha visto ninguna fuente externa afirmar que la situación esté fuera de la capacidad de la policía local.

A pesar de las repetidas afirmaciones de Trump sobre el aumento del crimen en Washington, las cifras de delitos en 2025 son más bajas que las del año pasado, según una comparación preliminar de delitos acumulados en lo que va del año realizada por la Policía de Washington.

Banks dijo que traer a personas de afuera sería “contrario” a la forma en que a los estadounidenses les gusta que se apliquen las leyes.

“El principio fundamental en Estados Unidos es que nos gusta que nuestras leyes sean aplicadas por civiles, por la policía, y nos gusta que sea a nivel local, personas que son soldados, policías, por así decirlo, que están cerca de nosotros. Son nuestros amigos y vecinos. Viven en nuestra comunidad”, dijo.

