CAL-Fire honró la memoria de cuatro bomberos que murieron en cumplimiento de su deber un 6 de agosto
Lina Robles
Ayer durante una ceremonia recordaron a cuatro bomberos que perdieron la vida en cumplimiento de su deber.
Se trata de Chris Kanton quien respondía a una emergencia cundo se involucró en un accidente el 6 de agosto del 2005 cerca de Palm Springs.
También en 6 de agosto, pero del 2023 chocaron dos helicópteros que combatían un incendio en Cabazon cerca del freeway 10 donde murieron Tim Rodríguez, Josh Bischof y Tony Sousa.