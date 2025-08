Trump quiere pruebas rigurosas para alejar a atletas transgénero de los deportes femeninos en los Juegos Olímpicos de 2028

“En cuanto a cargos, tendría que preguntarle a la secretaria de Justicia. No lo sé, pero se realizarán pruebas muy rigurosas, y si las pruebas no dan los resultados adecuados, no participarán en los Juegos Olímpicos”, declaró.

En los Juegos Olímpicos de París del año pasado, la boxeadora argelina Imane Khelif ganó la medalla de oro en medio del escrutinio sobre su género , después de que un organismo rector anterior, la Asociación Internacional de Boxeo, la descalificara a ella y a otra boxeadora taiwanesa de la competencia tras alegar que no pasaron una prueba de elegibilidad. Khelif ha afirmado repetidamente que no es transgénero , y las autoridades olímpicas han reiterado durante los Juegos que es, y siempre ha sido, mujer. Sin embargo, esto no ha impedido que Trump y otros críticos se refieran a ella repetidamente como hombre y utilicen su medalla de oro como tema de conversación en sus discursos de campaña.

