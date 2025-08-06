Policía de Hollister investiga un posible caso de abandono de animales, la gente reacciona

jose.romo

HOLLISTER, Calif. (KMUV-TV) — Las autoridades investigan el paradero de un auto BMW que fue visto presuntamente abandonando a una mascota el 26 de julio. “Pues eso está muy mal, porque si crean una mascota tienen que tenerla con ellos o no sé que que”, dice Francisco García reaccionando a la noticia.

Es lo que residentes de Hollister dicen sentir al entrarse de esta noticia.

“The dog appeared to be chasing the car as it exited at that point”, Alyssa Carrillo, supervisoras del centro de cuidado animal en hollister dice que a falta de pistas, el miercoles la policia de holister publico en redes sociales un comunicado pidiendo el apoyo de la comunidad luego de que un auto bmw fue captado en camara presuntamente abandonando una mascota sobre la calle Daffodile.

Vecinos del área dicen que fue en esta calle donde sucedió este presunto incidente de abandono. De acuerdo a la policía de hollister y leyes del estado de california, este acto podría ser considerado un delito grave punible de mil hasta $20,000 y seis meses de prisión o ambos.

“We just kind of want to speak to those people and ensure that the dog is ok”, Carrillo dice que buscan hacer contacto con las personas en el video para asegurarse de que la mascota se encuentre bien. Añade que se han usado recursos del departamento de policia como camaras de seguridad pero los angulos no les han ayudado a identificar al dueño del vehiculo. Entiende que la falta de espacios en los refugios puede llevar a estos incidentes.

“I can’t imagine anybody ever abandoning a little dog”, dueños de mascotas como Ruth dicen que tener una mascota conlleva mucha responsabilidad. El departamento de servicios animales de la policía de Hollister continúa investigando en búsqueda del posible o los posibles sospechosos. Pide a cualquiera con información, contactarlos al (831) 636-4320.