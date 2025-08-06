Indio organizará una Feria de Recursos Empresariales en septiembre

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) — Indio Business Connect organizará una Feria de Recursos Empresariales para conectar a las comunidades empresariales locales con servicios que impulsan el crecimiento y el éxito empresarial.

El evento se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre, de 3 p.m. to 6 p.m. en Chavez Events, ubicado en 45330 Jackson Street.

Este evento gratuito ofrece a las empresas locales la oportunidad de explorar oportunidades de financiación para pequeñas empresas, acceder a capacitación laboral y apoyo para la contratación, así como a los emprendedores la oportunidad de descubrir diferentes recursos.

“Nuestro objetivo es empoderar a la diversa comunidad empresarial de Indio conectándola con socios, programas y personas que pueden ayudarles a prosperar”, declaró el alcalde Glenn Miller. “Ya sea que busque iniciar un negocio, ampliar su plantilla o explorar nuevas vías de financiación, este evento es una solución integral”.

Indio Business Connect afirma que esta feria ofrece oportunidades de networking y colaboración entre sectores.

Para más información sobre cómo participar en el evento, contacte con el equipo de Desarrollo Económico de la Ciudad de Indio en econdev@indio.org o visite www.indio.org.

