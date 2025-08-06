Incendio acaba con locales en SLRC

Carolina Garcia

SAN LUIS RIO COLORADO, Sonora (T3) – Un fuerte incendio se registró en un lugar dedicado a la venta de prendas y objetos de segunda mano, que se ubica sobre la calle séptima entre Durango y Sinaloa.

Por la magnitud del incendio, y para evitar que se propagara, participaron Bombero voluntarios municipales y rurales.

A pesar de qué se registraron daños en algunas viviendas y vehículos, no se reportaron personas heridas. El incendio, fue controlado al amanecer del miércoles.