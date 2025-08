Este agricultor perdió la mitad de su fuerza laboral por las deportaciones. Ahora también está perdiendo su cosecha

Lisa dijo que se dedujeron automáticamente alrededor de US$ 150 de su cheque de pago de aproximadamente US$ 900, y pensó que lo mismo era cierto para sus padres a pesar de que no pueden solicitar un reembolso de impuestos o usar Medicare o el Seguro Social, a los cuales contribuyen.

El vicepresidente, J. D. Vance, ha dicho que su solución preferida ante este problema es la automatización. Pero la granja de Chandler no será mecanizada; él cree que las cerezas se cosechan mejor a mano, preferiblemente con alguien con experiencia para no arruinar la cosecha que ya está brotando para el año siguiente. Contrata a trabajadores locales, pero dice que los habitantes de Oregon, ya sean estudiantes en vacaciones de verano o adultos que buscan empleo a tiempo completo, solo duran en puestos no relacionados con la recolección, como escanear cubos de frutas y verduras o conducir un tractor.

