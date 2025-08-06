Delincuente acusado de robar a un cliente de una gasolinera en Palm Springs e intentar robarle su auto

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Un hombre en libertad condicional acusado de robar a un conductor de Palm Springs en una gasolinera y luego intentar sin éxito robarle su auto, fue acusado hoy de robo a mano armada y otros delitos.

DeShaun Flowers, de 38 años, fue arrestado e ingresado en el Centro de Detención Benoit en Indio el domingo tras una investigación del Departamento de Policía de Palm Springs.

Además del robo, Flowers está acusado de dos cargos de agresión con arma de fuego semiautomática, intento de robo de auto y resistencia al arresto, así como de ser un delincuente convicto en posesión de un arma cargada.

El acusado, quien se encuentra detenido sin derecho a fianza, tenía previsto comparecer por primera vez ante el tribunal el miércoles por la tarde en el Centro de Justicia Larson.

Según la policía, poco antes de las 6:00 a. m. del domingo, Flowers confrontó a la víctima, cuya identidad no fue revelada, mientras este cargaba gasolina en una gasolinera ubicada en la cuadra 2700 de North Palm Canyon Drive, cerca de Racquet Club Road. El acusado presuntamente blandió una pistola Glock y le exigió el dinero al conductor, quien se lo entregó.

El hombre resultó ileso.

El acusado se subió al vehículo de la víctima e intentó arrancarlo, pero no pudo. En ese momento, un transeúnte intentó intervenir, lo que provocó que Flowers huyera, según la policía.

En respuesta a las llamadas al 911 de testigos, patrullas invadieron el lugar y localizaron a Flowers cuando presuntamente intentaba huir. Fue detenido tras una breve persecución a pie, según los investigadores.

Los registros judiciales indican que Flowers tiene antecedentes penales en los condados de Los Ángeles, Monterey y Kern por robo de vehículos y agresión. No se registraron antecedentes en el condado de Riverside.