“Mamá está en casa otra vez”, el emotivo reencuentro de una madre con sus bebés tras meses de detención por ICE

Paola dice que no considera justa su detención. “Me sentía mal. Como si hubiera hecho algo malo. Me sentía culpable, aunque no había hecho nada malo”, explica.

“Yo pensaba: ‘¿Y si me voy a México? ¿Dónde voy a ir? ¿Con quién? No hablo con mi familia. No sabía cómo iba a sobrevivir. Me preocupaba mucho. Con mi esposo hablábamos todo el tiempo de eso, de qué iba a pasar conmigo, cómo me iba a comunicar, cómo iba a salir adelante”, dice. Adrian había contado a CNN en una entrevista anterior, mientras ella todavía estaba detenida, que la deportación era un escenario impensable para ellos, que Paola ya no tenía vínculos en México.

“Cuando él me traía a los niños, yo abrazaba a mi niña, la amamantaba, pero era solo por un rato. Cuando la visita se terminaba, tenía que despedirme. Mi hijo me agarraba la mano, caminaba conmigo, no quería soltarme. Lloraba cuando lo agarraban. Las despedidas eran lo más doloroso”, recuerda Paola.

