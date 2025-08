Por qué el intento de redistribución de distritos de Texas tiene implicaciones mayores en todo EE.UU.

Los legisladores que se fueron podrían enfrentar multas de US$ 500 diarios que no pueden ser pagadas con fondos de campaña, aunque los demócratas de la Cámara y sus simpatizantes ya están recaudando fondos para ayudar a cubrir esas multas. El exrepresentante Beto O’Rourke dijo a CNN que su comité de acción política, Powered By People, que recaudó más de US$ 700.000 para los demócratas de la Cámara estatal durante una ruptura de quórum en 2021, “recaudará lo que sea necesario, por el tiempo que sea necesario, para ayudar a estos demócratas de Texas con su alojamiento, para que puedan alimentarse, apoyarlos con estas multas de US$ 500 al día”.

