“No nos enseñan lo que necesitamos”: La expansión de las escuelas religiosas para niñas en Afganistán

“Es muy peligroso. No tengo un solo día de la semana en que pueda relajarme. Cada día, cuando vienen a verme, me preocupo muchísimo. Me enfurece. Es un gran riesgo”, dijo, temerosa de que los talibanes descubran su aula improvisada y la cierren, como ya han hecho antes.

Todo eso cambió en agosto de 2021. Ya no le permitían asistir a clases, ya no tenía trabajo y, según dice, ya no podía soñar con el futuro que una vez trazó para sí misma, todo por ser mujer.

“Les dijimos a las niñas que usaran el hiyab apropiado, pero no lo hicieron. Llevaban vestidos como si fueran a una ceremonia de boda”, declaró la ministra interina de Educación Superior, Nida Mohammad Nadim, en diciembre de 2022, en la televisión estatal, explicando el motivo del cierre de las escuelas. “Las niñas estudiaban agricultura e ingeniería, pero esto no encaja con la cultura afgana. Las niñas deberían estudiar, pero no en áreas que van en contra del islam y el honor afgano”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.