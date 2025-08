Apartamentos de ensueño en París a precios de ganga. ¿El truco? Alguien debe morir

Las ventas de viager no solo son populares entre los ciudadanos comunes, sino que también han atraído a algunas de las figuras más prominentes de Francia. Los expresidentes Charles de Gaulle, Valérie Giscard d’Estaing y François Hollande adquirieron propiedades a través de acuerdos de viager. Y no solo los franceses adoptan esta práctica. Hugh Hefner fue noticia cuando vendió la Mansión Playboy a su vecino por US$ 100 millones (la mitad de su precio de venta de US$ 200 millones) con una condición: viviría allí hasta el día de su muerte.

En Saint-Germain-des-Prés, el elegante enclave de la Rive Gauche, que antaño fue el hogar de Ernest Hemingway y Simone de Beauvoir, un apartamento de 100 metros cuadrados se vende ahora por un promedio de US$ 1,7 millones. En Le Marais, un lugar predilecto tanto para los parisinos más modernos como para los compradores estadounidenses, los precios en 2025 oscilan entre US$ 15.500 y US$ 22.000 por metro cuadrado, según la agencia inmobiliaria Talvan’s International. Pero con viager, los compradores pueden adquirir propiedades de primera calidad por menos de la mitad de ese precio.

