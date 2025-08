La autopista de Escocia famosa en Instagram se convirtió en una pesadilla por el exceso de turismo. Pero podría ser peor

Nuestro último hotel en la ruta me ofreció una especie de respuesta. Era el único que había encontrado en un radio de 48 kilómetros que ofrecía dos habitaciones individuales por menos de US$ 200 la noche, y me dio un vuelco el corazón al registrarnos: el bar público del hotel se revelaba como un sombrío refugio del brillante sol, donde la multitud del atardecer formaba un deprimente cuadro de los problemas de salud pública de Escocia.

Estos tramos de la ruta están dotados de una belleza natural tan grande que me hizo reflexionar sobre cómo el concepto de la NC500 también ha ayudado a atraer visitantes a zonas vecinas menos favorecidas estéticamente. También me pregunté por qué no se vieron inundadas de turistas y las consiguientes presiones hace décadas; de haberlo estado, quizás la infraestructura, ahora bajo presión, ya se habría modernizado.

El fletán, asado a la parrilla hasta quedar jugoso y hojaldrado, servido con pasta orzo al pesto de ajo silvestre, es una de las cosas más ricas que he comido en Escocia. ¡Cuánto tiempo lo había esperado! Mientras comíamos, el hijo de 15 meses de los Mercer caminaba por ahí. Con su pelo rubio, me recordó a mi hijo mayor a esa edad. La madre de mi hijo, la novia con aversión a las cenas de gambas, falleció repentinamente hace 20 años, y sentí una punzada de tristeza al ver que no estaba allí para disfrutar de la escena.

El turismo puede ser un chivo expiatorio fácil de problemas que no creó y que no se puede esperar que solucione, pensé mientras entrábamos en el restaurante y las habitaciones Old School a orillas del fiordo de Loch Inchard, en la costa noroeste de Sutherland. Como muchos de los establecimientos de la NC500, este lugar está diseñado para renovar la mayoría de sus seis habitaciones casi a diario. Se recomienda a los huéspedes registrarse entre las 16:00 y las 18:00, cenar entre las 18:00 y las 20:00, desayunar a las 9:00 del día siguiente y marcharse a las 10:00.

