‘Las personas que conozco que tienen conciencia quieren irse de EE.UU.’: por qué esta mujer estadounidense se mudó a Bali

“Soy cautelosa”, dice. “Y soy vieja. Sé que mis reflejos son más lentos que los de los jóvenes. Así que conduzco lentamente por la izquierda. La gente me pasa todo el tiempo, pero realmente no me importa”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.