El atacante de Manhattan tenía un arresto previo y dos ingresos psiquiátricos, según fuentes. ¿Cómo pudo obtener un arma?

Sin embargo, el supervisor, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, podría enfrentar problemas legales si la investigación determina que la transferencia del arma se realizó en Nevada y que la venta privada no siguió la ley estatal que exige verificaciones de antecedentes, según Warren Eller, experto en violencia con armas de fuego y profesor asociado del John Jay College of Criminal Justice.

Tamura fue arrestado y acusado de entrada ilegal, un delito menor, en 2023 en el condado Clark, Nevada, después de negarse a abandonar un casino de Las Vegas tras intentar retirar unos US$ 5.000, según el informe policial. Una base de datos judicial sugiere que la fiscalía decidió no presentar cargos, por lo que el incidente no le habría impedido obtener un arma.

