Como en Estados Unidos, pero en Argentina: fue a renovar su estatus inmigratorio y lo deportaron

“Yo lo vi a Juan Pedro cuando estaba detenido, cómo se le caían las lágrimas, lloraba de desesperación. El hombre decía: ‘Yo estoy bien con mi familia, ¿cómo puede ser que me hagan esto? He cumplido la sanción que se me ha impuesto por los delitos que tuve’”, dice Montero, la única persona que lo pudo ver antes de su expulsión.

“El antecedente o la condena no se toma en abstracto, se toma de esa condena en particular. Por eso la Corte Suprema, en cinco oportunidades y con relación a decisiones de distintas gestiones, le ha reclamado a la autoridad migratoria que haga una interpretación correcta de la norma 29 C. O sea, la Corte Suprema le impide al Estado utilizar esa norma para impedir la residencia de personas que no tienen antecedentes o condenas superiores a tres años”, explica Morales.

Lo que Martínez Piedraita y su esposa no sabían es que, después de años juntando documentación, presentándose de manera voluntaria en la Oficina de Migraciones cada tres meses, cumpliendo con los requisitos para quedarse en el país, no solo no obtendría su DNI, sino que sería obligado a dejar Argentina.

