Watsonville enfrenta recortes federales en un estudio del impacto de tráfico

“The purpose of the study was, again, to evaluate those impacts and come up with solutions for how to address it”, Justin Meek con la ciudad de Watsonville dice que el proposito del estudio era tabajar con los proyectos ya existentes de la ciudad para analizar cambios a las rutas estatales designadas para estos trailes. Parte de la preocupacion, las emisiones que dañan al medio ambiente y los altos numeros de accidentes.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.