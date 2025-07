Las pequeñas empresas ayudaron a construir el imperio de Musk. Sus facturas sin pagar suman millones

Otra demanda citó correos electrónicos que indicaban que la nueva gerencia quería mantenerse firme en su compromiso de no pagar la factura del transporte en jet privado ya prestado. Twitter afirmó haber informado al operador del jet que los servicios no habían sido aprobados por un empleado autorizado y, por lo tanto, no era responsable del gasto.

Y cuando Full Circle no recibió el pago, la empresa declaró que tampoco podía pagar a sus subcontratistas. Uno de los subcontratistas, Electra Link, presentó su propia demanda contra Tesla en un último intento por cobrar los aproximadamente US$ 128.000 que, según afirmaba, se le debían por el cableado instalado en la Gigafactory. Afirmó que Tesla había “ignorado” sus tres notificaciones escritas de impago y que Tesla “se negaba” a realizar ningún pago, lo que llevó a Electra Link a presentar gravámenes contra Tesla. Tesla, sin embargo, contrademandó a la empresa, alegando que sus embargos eran fraudulentos porque el contratista solo había notificado la deuda a Tesla, y no a la LLC que Tesla utilizó para el proyecto. La demanda finalmente se resolvió.

