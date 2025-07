Visas de trabajo para Estados Unidos: precio, requisitos, duración y cómo tramitar

En 2025, el Congreso aprobó una ley que autoriza una tarifa adicional llamada Visa Integrity Fee. Aunque aún no ha sido implementada oficialmente, la legislación establece que el monto sería de US$ 250, lo que elevaría el costo total a US$ 440 si llega a entrar en vigor.

