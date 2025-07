Los habitantes hambrientos de Gaza son “cadáveres andantes”, afirma la UNRWA

Esta situación no la sufren solo los ciudadanos, sino también los periodistas que informan desde el enclave. La BBC, la agencia de noticias Reuters, la Agencia France-Press y Associated Press advirtieron en un comunicado conjunto esta semana que sus periodistas corren el riesgo de morir de hambre en Gaza si Israel no permite la entrada de suficientes alimentos.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.