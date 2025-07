“Le tengo miedo a EE.UU.”: venezolanos deportados describen condiciones de “tortura” en el Cecot

A pesar de los años que vivieron en Estados Unidos, los dos repatriados aseguran que no volverían a intentarlo. “No, la verdad que no”, dice Rafael. “Le tengo miedo a Estados Unidos. Si yo hubiera sabido que me iba a pasar esto, no salgo más de mi país”.

José aún no puede reencontrarse con su hija menor, nacida en Estados Unidos y que permanece allá junto a su madre y sus hermanos. Le preocupa que las autoridades le nieguen la posibilidad de volver a verla. “Tengo miedo de que me la quiten. Su partida de nacimiento tiene un error y no me ha llegado la corrección. Ya van cinco meses del proceso”, dice.

