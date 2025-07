Prepárate para más malas noticias de Tesla

La caída en las ventas del primer trimestre causó una caída aún mayor del 71 % en las ganancias netas durante ese periodo. Se espera que Tesla registre otra disminución en el segundo trimestre, aunque no tan grande. Los analistas estiman que la utilidad neta cayó alrededor de US$ 350 millones, o casi un 24 %, en el periodo de marzo a junio. Sin embargo, de cara al futuro, un crédito fiscal de US$ 7.500 para los compradores estadounidenses de vehículos eléctricos desaparecerá en octubre, lo que podría obligar a la empresa a reducir aún más los precios, y con ellos los márgenes de ganancia, para sostener las ventas. Los compradores estadounidenses representan casi la mitad de las ventas de Tesla.

