El Gobierno de Trump toma medidas para acelerar la deportación de menores migrantes y les ofrece opción de “autodeportarse”

“Un niño no está en condiciones de entender las consecuencias de autodeportarse, especialmente sin la orientación de un abogado”, dijo Neha Desai, directora de Derechos Humanos de la Infancia en el National Center for Youth Law. “Los menores no acompañados están siendo usados como peones en un esfuerzo por deportar a la mayor cantidad de personas posible, sin importar el costo humano para los miembros más vulnerables de nuestra comunidad”.

La directriz más reciente, que llega mientras el Gobierno busca aumentar las deportaciones, marca un cambio respecto al protocolo de larga data que requería que las autoridades federales entregaran a la mayoría de los menores no acompañados al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), la agencia encargada de su cuidado. Hasta ahora, las autoridades federales no preguntaban a los menores no acompañados de países distintos a México y Canadá si querían “autodeportarse”.

