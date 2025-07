Una mujer afgana perdió a sus gemelos. Cree que una antigua clínica financiada por USAID podría haberlos salvado

Varios meses después, al no poder visitar a su paciente, la psiquiatra llamó a los vecinos de la joven para preguntarles cómo estaba. “Pero me dijeron con gran tristeza que se había suicidado hacía unos días y había fallecido”. Ella culpa a los recortes de la ayuda estadounidense tanto de la muerte de su cliente como de su propio deterioro mental. “El corte de la ayuda estadounidense causó esto. Ahora estoy sentada en casa sin trabajo… Yo también me deprimí”, dijo.

“Había una clínica aquí, pero ahora está cerrada. Las mujeres no pueden salir solas de casa”, explicó una mujer de la provincia de Takhar, a quien CNN llama Negar. “Esperé a que mi esposo volviera de la agricultura y me llevara a la clínica (más cercana). No hay ninguna clínica cerca. Mis bebés, que fueron abortados, nacieron a término y tuve que asistirlos en el parto. Eran gemelos”.

Las mujeres son particularmente vulnerables; su situación se ha visto agravada por el régimen talibán, que les ha arrebatado muchos de sus derechos y prácticamente las ha borrado de la vida pública. Según la estricta interpretación talibán de la ley islámica, o sharia, las mujeres deben cubrirse el cuerpo y el rostro en público, tienen prohibido viajar largas distancias sin un acompañante masculino; no pueden trabajar en la mayoría de los espacios públicos (ni en muchos privados); no pueden entrar en parques, gimnasios ni salones de belleza; y no pueden alzar la voz en público. A principios de este mes, la Corte Penal Internacional solicitó órdenes de arresto contra dos de los principales líderes talibanes, citando la persecución de mujeres y niñas como prueba de crímenes de lesa humanidad.

La reciente rescisión de contratos de ayuda estadounidense por valor de más de US$ 1.700 millones que apoyaban docenas de programas en Afganistán —de los cuales unos US$ 500 millones aún no se habían desembolsado— está teniendo un impacto devastador en el pueblo afgano. A los recortes estadounidenses se sumaron rápidamente los recortes en los presupuestos de ayuda exterior de otros países, como el Reino Unido, Francia y Alemania.

