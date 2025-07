“Superman” sigue arrasando en taquilla

Por Auzinea Bacon, CNN

“Superman” superó con creces a la competencia al seguir dominando la taquilla por segunda semana consecutiva. La película de Warner Bros. Pictures recaudó un estimado de US$ 57,25 millones durante el fin de semana, según datos de Comscore.

La nueva versión dirigida por James Gunn había recaudado US$ 122 millones en su primer fin de semana, según datos de Comscore. Hasta ahora, acumula US$ 235 millones en Estados Unidos y US$ 406,8 millones a nivel mundial.

“Hemos visto una retención diaria muy sólida, y eso suele indicar que el boca a boca está funcionando, especialmente en una película importante como esta que ya tuvo un buen estreno”, dijo Shawn Robbins, director de análisis en Fandango y fundador de Box Office Theory.

“Superman” y “Jurassic World Rebirth” de Universal Pictures, que quedó en segundo lugar en su tercera semana con US$ 23,4 millones, superaron a los estrenos del fin de semana, como “I Know What You Did Last Summer” de Sony Pictures (US$ 13 millones) y “Smurfs” de Paramount Pictures (US$ 11 millones).

“Cuando una película abre con cifras tan altas, a veces cae drásticamente en su segunda o tercera semana. Pero este año, y en especial este verano, hemos visto una tendencia en la que los grandes éxitos se mantienen fuertes”, afirmó Paul Dergarabedian, analista sénior de medios en Comscore.

El primer estreno de la franquicia de terror I Know What You Did Last Summer por parte de Sony fue en 1997 y recaudó US$ 252,14 millones a nivel mundial, ajustados por inflación. Entre 2011 y 2017, Sony también distribuyó tres películas de Los Pitufos. La tercera, Smurfs: The Lost Village, recaudó US$ 197 millones en 2017, según Box Office Mojo.

Las nuevas entregas de Los Pitufos e I Know What You Did Last Summer no fueron especialmente bien recibidas por la crítica, pero Daniel Loria, director editorial de BoxOffice Pro, señaló que eso importa menos cuando se trata de franquicias ya consolidadas.

“Todo el mundo mayor de 30 sabe qué es I Know What You Did Last Summer, y creo que el público familiar está muy familiarizado con Los Pitufos”, dijo. “Si compras una entrada para algo llamado The Smurfs, sabes lo que estás haciendo, sin importar las reseñas”.

Paul Dergarabedian, de Comscore, señaló que el éxito de Superman y Jurassic World Rebirth representó una competencia “formidable” para los estrenos del fin de semana, en un mercado cinematográfico que describió como “increíblemente competitivo”.

En los últimos años, los estudios han tenido dificultades para llenar las carteleras con nuevos estrenos, en parte porque muchas películas se lanzan directamente en plataformas de streaming y por los retrasos provocados por las huelgas de SAG-AFTRA en 2023. Robbins dijo que ahora los cines celebran tener contenido nuevo cada semana.

“Este verano ha tenido un gran estreno cada fin de semana”, afirmó, y agregó que los estrenos de este fin de semana representan “una cartelera bastante modesta”.

A casi dos meses de su histórico estreno durante el fin de semana del Día de los Caídos, Lilo & Stitch de Disney se convirtió en la primera película del año respaldada por la Motion Picture Association en superar los US$ 1.000 millones en taquilla global. Es ahora la segunda película más taquillera del año, solo detrás de la animación china Ne Zha 2, que recaudó más de US$ 1.800 millones en todo el mundo, según Box Office Mojo.

A Minecraft Movie de Warner Bros. Pictures, que ocupa el primer lugar en la taquilla nacional con US$ 423,9 millones, no logró cruzar la marca global de los US$ 1.000 millones y se quedó en US$ 955 millones.

Gracias a éxitos como Lilo & Stitch, A Minecraft Movie y ahora Superman, la taquilla ha recibido impulsos clave. Sin embargo, el total acumulado del verano apenas alcanza los US$ 2.600 millones, según datos de Comscore.

Paul Dergarabedian confía en que la taquilla veraniega aún puede sumar otros US$ 1.600 millones y alcanzar los US$ 4.000 millones con la ayuda de The Fantastic Four.

“En agosto tendremos una selección de películas que impulsarán con fuerza el último mes de la temporada de verano en cines”, afirmó.

