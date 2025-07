Rumores en redes sociales de avistamientos de ICE en Salinas preocupan a la comunidad

“Caminamos hasta los hoteles normalmente todos los días”. Angie Alfaro vive a tan solo unas cuadras de algunos hoteles sobre la calle North Main, en Salinas. En su caminata del lunes, dice no haber visto patrullas de ice. “Y la mayoría de las personas que viven en los hoteles se mira que son trabajadores del campo y no se han mirado a lo menos que los carros no estén marcados”.

