Exlíder israelí advierte que la proyectada “ciudad humanitaria” en Gaza sería un “campo de concentración”

Olmert ha criticado anteriormente la conducta de las FDI en Gaza y a los líderes políticos del país. En mayo, declaró que ya no podía defender a Israel ante las acusaciones de crímenes de guerra. “¿Qué es esto si no un crimen de guerra?”, preguntó retóricamente en una entrevista con CNN. Aseguró que el primer ministro Benjamin Netanyahu y los miembros de extrema derecha de su Gobierno están “cometiendo acciones que no pueden interpretarse de otra manera”.

