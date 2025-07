Zapatos gigantes hallados cerca del Muro de Adriano plantean preguntas sobre los soldados de la antigua Roma

“No digo que no me emocionen los objetos brillantes y los tesoros preciosos, pero para mí, la arqueología trata sobre la historia de todos los demás… las historias de las personas cuyas vidas no quedaron registradas, que no fueron reyes, emperadores ni héroes famosos”, dijo. “Estos objetos personales realmente devuelven a las personas reales a la historia”.

