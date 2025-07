La realidad virtual prometía cambiar el entretenimiento. Ese momento podría estar más cerca de lo que creemos

PitchBook, que analiza las operaciones de capital privado y capital riesgo, señala que 2019 fue el año más importante en operaciones de capital riesgo en RV de la última década, con un total de US$ 6.430 millones en transacciones a nivel mundial. Esta cifra fue significativamente menor que los US$ 57.084 millones obtenidos por inversores de capital riesgo centrados en IA ese mismo año. En 2025, las operaciones globales de capital riesgo de RV se redujeron a tan solo US$ 3.610 millones, mientras que las de IA crecieron hasta los US$ 130.890 millones.

Si bien es difícil determinar cómo esto ha impactado directamente la inversión en XR, los datos de financiación de Crunchbase, una solución de inteligencia empresarial predictiva, muestran que el respaldo a la IA y la conducción autónoma ha aumentado de forma constante, pasando de US$ 39.960 millones en 2019 a US$ 105.360 millones en 2025. Mientras tanto, la financiación de XR ha experimentado un comportamiento más errático, alcanzando un pico de US$ 4.087 millones en 2021, pero cayendo a US$ 347,69 millones en 2025.

Sin embargo, los resultados no siempre han estado a la altura de las expectativas. El Metaverso de Mark Zuckerberg le ha costado a Meta US$ 46.000 millones en tres años . Reality Labs, la división de realidad virtual de la compañía, registró pérdidas operativas de US$ 4.200 millones y solo US$ 412 millones en ventas en el primer trimestre , una cifra inferior a la del trimestre anterior .

