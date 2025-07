Se espera que la residencia de Bad Bunny implique un “boom” económico para Puerto Rico

Las entradas para la residencia “No Me Quiero Ir De Aquí” se agotaron en pocas horas tras el anuncio de enero. Sin embargo, aún hay muchas disponibles en sitios de reventa como StubHub, con precios que van desde US$ 300 hasta US$ 5.000. El espectáculo se extiende hasta el 14 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, con capacidad para 18.500 personas.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.