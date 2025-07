Negocios del Condado de Monterey reciben subvención ayudandoles en su recuperación

“Pues obstáculos siempre ha habido y no los impuestos o cosas que se juntan todas al mismo mes o en la misma semana. que dices? We can do it. Vamos a pasarlo bien. Pasamos cosas peores y nos mantenemos positivas siempre.”

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.